Махачев согласился драться с Оливейрой в Бразилии: «Я вызываю Чарльза с 2019 года, но все они боятся называть мое имя»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев заявил, что согласен драться с в Бразилии.

Ранее обязательный претендент на титул и экс-чемпион заявил, что хочет провести бой в декабре 2022 года на родине.

«Я вызываю Чарльза с 2019 года, но все они боятся даже произносить мое имя. Мы можем подраться в Бразилии. Главное, чтобы ваш парень объявился», – написал Ислам в соцсетях.

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