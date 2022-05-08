Хабиб не считает, что Махачев должен провести промежуточный бой: «Почему? В дивизионе нет чемпиона»

Бывший чемпион в легком весе уверен, что его одноклубник должен стать следующим претендентом на титул.

В настоящий момент пояс в легком весе вакантен: , несмотря на победу над , лишен звания из-за проваленного взвешивания. Теперь бразилец носит статус обязательного претендента.

«Почему Махачев должен драться с претендентами, если в этом дивизионе нет чемпиона?» – написал Хабиб в соцсетях.

Махачев вызвал Оливейру на бой: «Поздравляю, Чарльз. Увидимся в Абу-Даби»

Хабиб: «Неужели есть более интересный поединок, чем Оливейра против Махачева?»