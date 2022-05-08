Хабиб не считает, что Махачев должен провести промежуточный бой: «Почему? В дивизионе нет чемпиона»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уверен, что его одноклубник Ислам Махачев должен стать следующим претендентом на титул.

В настоящий момент пояс в легком весе вакантен: Чарльз Оливейра, несмотря на победу над Джастином Гейджи, лишен звания из-за проваленного взвешивания. Теперь бразилец носит статус обязательного претендента.

«Почему Махачев должен драться с претендентами, если в этом дивизионе нет чемпиона?» – написал Хабиб в соцсетях.

Махачев вызвал Оливейру на бой: «Поздравляю, Чарльз. Увидимся в Абу-Даби»

Хабиб: «Неужели есть более интересный поединок, чем Оливейра против Махачева?»

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