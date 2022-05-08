Хабиб: «Неужели есть более интересный поединок, чем Оливейра против Махачева?»

Бывший чемпион в легком весе призвал руководство промоушена организовать титульный поединок между и .

Бразилец владел поясом перед поединком с , но лишился его из-за проваленного взвешивания. Победа над американцем сделала его обязательным претендентом на титул.

«Неужели есть более интересный поединок в UFC на данный момент, чем Ислам против Чарльза?

Просто сведите этих бойцов в Абу-Даби 22 октября. Пусть определится неоспоримый чемпион», – написал Хабиб в соцсетях.

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