Хабиб: «Неужели есть более интересный поединок, чем Оливейра против Махачева?»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал руководство промоушена организовать титульный поединок между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Бразилец владел поясом перед поединком с Джастином Гейджи, но лишился его из-за проваленного взвешивания. Победа над американцем сделала его обязательным претендентом на титул.

«Неужели есть более интересный поединок в UFC на данный момент, чем Ислам против Чарльза?

Просто сведите этих бойцов в Абу-Даби 22 октября. Пусть определится неоспоримый чемпион», – написал Хабиб в соцсетях.

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