Хабиб: «Неважно, насколько хорош Оливейра, Махачев все равно лучше»

Бывший чемпион в легком весе считает, что потенциальный поединок между Чарльзом Оливейрой и за титул промоушена не пройдет всю дистанцию.

«Мой прогноз – поединок продлится максимум три раунда. Неважно, насколько хорош , Ислам все равно лучше. Просто запомните эти слова», – написал Хабиб.

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