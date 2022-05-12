Хабиб: «Неважно, насколько хорош Оливейра, Махачев все равно лучше»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что потенциальный поединок между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым за титул промоушена не пройдет всю дистанцию.
«Мой прогноз – поединок продлится максимум три раунда. Неважно, насколько хорош Чарльз Оливейра, Ислам все равно лучше. Просто запомните эти слова», – написал Хабиб.
На UFC 274 Оливейра победил Джастина Гейджи удушающим приемом в первом раунде.
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