Конор обвинил Гейджи в симуляции в бою с Оливейрой: «Этот колхозник притворился спящим»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор посмеялся над Джастином Гейджи после поражения американца в поединке с .

Напомним, что Джастин второй раз в карьере вышел на титульный поединок, но вновь проиграл удушающим приемом.

«Он абсолютный клоун! Этот колхозник притворился спящим после того, как постучал, лол. Ну и болван», – написал Конор в соцсетях.

Оливейра – о победе над Гейджи: «Я говорил своей команде, что бой не продлится больше раунда. Я даже не вспотел»

Джастин Гейджи: «Если Оливейра победит меня, я буду восхвалять его, но ему придется пройти через ад»