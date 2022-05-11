Конор обвинил Гейджи в симуляции в бою с Оливейрой: «Этот колхозник притворился спящим»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор посмеялся над Джастином Гейджи после поражения американца в поединке с Чарльзом Оливейры.
Напомним, что Джастин второй раз в карьере вышел на титульный поединок, но вновь проиграл удушающим приемом.
«Он абсолютный клоун! Этот колхозник притворился спящим после того, как постучал, лол. Ну и болван», – написал Конор в соцсетях.
Оливейра – о победе над Гейджи: «Я говорил своей команде, что бой не продлится больше раунда. Я даже не вспотел»
Джастин Гейджи: «Если Оливейра победит меня, я буду восхвалять его, но ему придется пройти через ад»