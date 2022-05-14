Шон О’Мэлли – о бое Оливейры и Махачева: «Это, блин, сумасшедший поединок»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли высказался о возможном поединке между и .

«Это безумие, что Оливейру в каждом поединке роняют в первом раунде. Он просто прет вперед. Это так дико.

Оливейра падает, лежит на спине и приходит в себя. Никто не хочет проходить в его гард, потому что они знают, насколько он, черт побери, опасен. Ислам бы это сделал.

Уронил бы он Оливейру? Он мог бы, у него достаточно ловкая ударка. Это, блин, сумасшедший бой», – считает Шон.

Фергюсон рассказал о сорванном бое с Махачевым: «Я был готов драться в Абу-Даби, но этого не произошло»

Махачев согласился драться с Оливейрой в Бразилии: «Я вызываю Чарльза с 2019 года, но все они боятся называть мое имя»