Махачев – об отказе Оливейры: «Признай, что ты боишься проиграть. Твое джиу-джитсу не сработает»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев прокомментировал слова Чарльза Оливейры, отказавшегося от поединка с россиянином.
По мнению бразильца, Махачев сначала должен одержать победу над Бенеилом Дариушем.
«Чарльз, забавно, что ты вызываешь Нейта Диаза, который уже несколько лет не побеждал, и в то же время говоришь, что я должен что-то заслужить.
Просто скажи, что ты боишься проиграть. Твое джиу-джитсу не сработает в нашем поединке, и ты это знаешь», – написал Ислам в соцсетях.
Оливейра заявил, что не даст бой Махачеву: «Сначала Ислам должен сразиться с Дариушем»
Оливейра – о победе над Гейджи: «Я говорил своей команде, что бой не продлится больше раунда. Я даже не вспотел»