Махачев – об отказе Оливейры: «Признай, что ты боишься проиграть. Твое джиу-джитсу не сработает»

Теги UFC Нейт Диаз легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Ислам Махачев прокомментировал слова Чарльза Оливейры, отказавшегося от поединка с россиянином.

По мнению бразильца, Махачев сначала должен одержать победу над Бенеилом Дариушем.

«Чарльз, забавно, что ты вызываешь Нейта Диаза, который уже несколько лет не побеждал, и в то же время говоришь, что я должен что-то заслужить.

Просто скажи, что ты боишься проиграть. Твое джиу-джитсу не сработает в нашем поединке, и ты это знаешь», – написал Ислам в соцсетях.

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