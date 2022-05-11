Махачев – об отказе Оливейры: «Признай, что ты боишься проиграть. Твое джиу-джитсу не сработает»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев прокомментировал слова , отказавшегося от поединка с россиянином.

По мнению бразильца, Махачев сначала должен одержать победу над .

«Чарльз, забавно, что ты вызываешь , который уже несколько лет не побеждал, и в то же время говоришь, что я должен что-то заслужить.

Просто скажи, что ты боишься проиграть. Твое джиу-джитсу не сработает в нашем поединке, и ты это знаешь», – написал Ислам в соцсетях.

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