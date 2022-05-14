Фергюсон рассказал о сорванном бое с Махачевым: «Я был готов драться в Абу-Даби, но этого не произошло»

Рейтинговый легковес UFC Тони Фергюсон заявил, что был согласен выйти в октагон против , однако этот бой не состоялся.

«Когда я буду готов к бою, я сообщу UFC, и я гарантирую, что они дадут мне знать: «Эй, вот кто у нас есть». Я был готов к Исламу Махачеву в Абу-Даби, но из-за некоторых вещей этого не произошло.

Но я стараюсь использовать эти возможности и представлять UFC, поэтому я всегда рядом с компанией. Они знают, что я человек компании, и поэтому сказали, что я никуда не уйду», – сказал Тони.

Фергюсон – о нокауте от Чендлера: «Страшное чувство, я не помнил ничего с начала второго раунда»

Махачев согласился драться с Оливейрой в Бразилии: «Я вызываю Чарльза с 2019 года, но все они боятся называть мое имя»