Оливейра заявил, что не даст бой Махачеву: «Сначала Ислам должен сразиться с Дариушем»

Обязательный претендент на титул в легком весе не считает достойным чемпионского поединка.

По мнению бразильца, россиянин должен пройти хотя бы одного топового соперника, чтобы выйти на титульник.

«Я думаю, реальность такова, что сначала Махачев должен драться с Дариушем. Они должны сразиться, и тогда мы увидим, будем мы драться с кем-то из них, или нет.

Махачев очень крут, и заслуживает все уважение в мире, но Дариуш тоже непрост, и у него отличная команда.

Это будет большой бой, так что пусть для начала подерутся, и мы узнаем, что будет дальше. Махачев и Дариуш – два парня, с которыми я еще не дрался, так что их бой должен состояться.

Возможно, следующий претендент определится в этом поединке, хотя на самом деле, мне без разницы. Я буду готов», – сказал Чарльз.

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