Фергюсон – о поединке с Чендлером: «Первый раунд был неплох, мне было весело»

Опытный легковес UFC Тони Фергюсон рассказал о подготовке к бою с , а также о первом раунде поединка.

По словам Тони, он чувствовал себя хорошо и уверенно до того самого фронткика соперника.

«Я много работал в этом лагере. Был полностью отдан своей работе. Сейчас я уже совсем другой человек. Я был в аду и вернулся.

Теперь я здесь. Я готов возродиться снова. Первый раунд был не так уж плох. Мне было весело. Также была не плохая неделя пред боем.

Ближе к поединку я начал расслабляться, чтобы повеселиться. Все было хорошо и я рад, что вернулся, конечно, кроме второго раунда. Я все еще немного ошеломлен, не могу понять, как я это допустил», – сказал Фергюсон.

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