Чендлер обратился к Фергюсону: «Если вы не любите Тони, вы не фанат ММА. Горжусь, что бился с тобой, чемпион»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер отдал должное Тони Фергюсону, с которым провел поединок на UFC 274.

Чендлер одержал зрелищную победу нокаутом во втором раунде, успешно применив фронткик.

«Если вы не любите , вы не фанат ММА. Горжусь, что бился с тобой, чемпион. Только чемпионское дерьмо», – написал Майкл в соцсетях.

Фергюсон – о поражении Чендлеру: «Поздравляю Майкла. Было весело, люблю это дерьмо. Мы только начинаем»

Майкл Чендлер: «Поздравляю Оливейру, но я тебя прикончу за два раунда»