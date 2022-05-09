Чендлер обратился к Фергюсону: «Если вы не любите Тони, вы не фанат ММА. Горжусь, что бился с тобой, чемпион»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер отдал должное Тони Фергюсону, с которым провел поединок на UFC 274.

Чендлер одержал зрелищную победу нокаутом во втором раунде, успешно применив фронткик.

«Если вы не любите Тони Фергюсона, вы не фанат ММА. Горжусь, что бился с тобой, чемпион. Только чемпионское дерьмо», – написал Майкл в соцсетях.

Фергюсон – о поражении Чендлеру: «Поздравляю Майкла. Было весело, люблю это дерьмо. Мы только начинаем»

Майкл Чендлер: «Поздравляю Оливейру, но я тебя прикончу за два раунда»

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