Тони Фергюсон: «Меня нокаутировали к чертям. Не хочу, чтобы это дерьмо когда-либо повторилось»

Известный легковес UFC Тони Фергюсон высказался о поединке с , в котором «Эль-Кукуй» уступил нокаутом.

«Меня нокаутировали к черту. Я не хочу, чтобы это когда-либо повторилось. Я мог это предотвратить. Я должен был прикончить Чендлера в первом раунде, сразу после нокдауна.

Мне совсем немного нужно было доработать в первом раунде, чтобы прикончить его и после этого все целовали бы меня в задницу.

Но Бог действует таинственным образом. Видимо он решил, что я еще не готов. Он заставил меня прилечь и немного вздремнуть», – резюмировал боец.

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