Хабиб – о поражении Фергюсона: «Самое тяжелое, когда твои принципы вредят здоровью»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о сокрушительном поражении Тони Фергюсона в поединке с Майклом Чендлером.
«У каждой вещи есть свое место и время, если ты имеешь понимание в этом, тебе повезло, но если ты думаешь, что будешь долго в этой игре, то доиграешься, и самое тяжелое, когда твои принципы вредят твоему здоровью.
Молодым бойцам нужно это знать, чтобы они не строили долгосрочные планы, связанные с профессиональной карьерой, потому что все меняется в один день.
Всегда нужно знать, чем вы будете заниматься после карьеры. Это послание узкому кругу, не всем понять», – написал Нурмагомедов.
Фергюсон – о поражении Чендлеру: «Поздравляю Майкла. Было весело, люблю это дерьмо. Мы только начинаем»
Чендлер обратился к Фергюсону: «Если вы не любите Тони, вы не фанат ММА. Горжусь, что бился с тобой, чемпион»