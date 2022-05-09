Хабиб – о поражении Фергюсона: «Самое тяжелое, когда твои принципы вредят здоровью»

Бывший чемпион в легком весе высказался о сокрушительном поражении в поединке с .

«У каждой вещи есть свое место и время, если ты имеешь понимание в этом, тебе повезло, но если ты думаешь, что будешь долго в этой игре, то доиграешься, и самое тяжелое, когда твои принципы вредят твоему здоровью.

Молодым бойцам нужно это знать, чтобы они не строили долгосрочные планы, связанные с профессиональной карьерой, потому что все меняется в один день.

Всегда нужно знать, чем вы будете заниматься после карьеры. Это послание узкому кругу, не всем понять», – написал Нурмагомедов.

Фергюсон – о поражении Чендлеру: «Поздравляю Майкла. Было весело, люблю это дерьмо. Мы только начинаем»

Чендлер обратился к Фергюсону: «Если вы не любите Тони, вы не фанат ММА. Горжусь, что бился с тобой, чемпион»