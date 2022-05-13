Фергюсон – о нокауте от Чендлера: «Страшное чувство, я не помнил ничего с начала второго раунда»

Опытный легковес UFC Тони Фергюсон рассказал об ощущениях после поражения в бою с . Напомним, что «Эль-Кукуй» уступил во втором раунде жестким нокаутом после успешного фронткика Чендлера.

«Это выбило меня из строя на долгое время. Было страшное чувство, потому что я ничего не помню с начала второго раунда. Я пришел в себя только когда подошел к машине скорой помощи.

Каждый день я благодарю Бога, за то, что вернул меня в реальность. Шутки в сторону. Я не хотел вас всех напугать. Мне следовало действовать по-другому. Например, держать руки выше, а подбородок ниже.

Моя вина, что я проиграл. Респект Чендлеру за потрясающий финиш. Мне есть над чем работать. Одна битва за раз. Я не идеален, но буду стремиться к этому», – написал Тони в соцсетях.

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