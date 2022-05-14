Кокер не считает, что Сторли выиграл бой у Пэйджа: «В ММА одной борьбы недостаточно»

Босс Bellator Скотт Кокер раскритиковал решение судей отдать победу Логану Сторли в поединке с .

Напомним, что полусредневесы бились за временный титул в главном событии Bellator 281, Сторли победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46).

«Честно говоря, я думаю, что Майкл Пейдж выиграл этот бой. Я придерживаюсь такого мнения и разговаривал со многими парнями, которые поддержали меня.

Здесь не было никакой зрелищности. Получается, что для победы достаточно просто пролежать на сопернике. Это не ММА.

Контроль – это хорошо, но вы не можете просто контролировать оппонента и думать, что выиграете бой. В ММА одной борьбы недостаточно», – сказал Кокер.

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