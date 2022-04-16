Босс Bellator рассказал, когда пройдет реванш Немкова и Андерсона

Теги полутяжелый вес (MMA) Скотт Кокер Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Гран-при полутяжеловесов Bellator Bellator 277 Бокс/MMA/UFC

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что повторный бой в финале гран-при полутяжелого веса между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном может состояться в течение полугода.

«Теперь нам придется немного перегруппироваться и организовать этот бой в ближайшее три-четыре месяца.

Нужно убедиться, что оба парня полностью восстановились и имеют возможность провести полноценный тренировочный лагерь.

Как только все будет сделано, мы обязательно проведем этот бой. Возможно, в конце лета, в августе или сентябре», – сказал Кокер.

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