Босс Bellator рассказал, когда пройдет реванш Немкова и Андерсона

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что повторный бой в финале гран-при полутяжелого веса между и может состояться в течение полугода.

«Теперь нам придется немного перегруппироваться и организовать этот бой в ближайшее три-четыре месяца.

Нужно убедиться, что оба парня полностью восстановились и имеют возможность провести полноценный тренировочный лагерь.

Как только все будет сделано, мы обязательно проведем этот бой. Возможно, в конце лета, в августе или сентябре», – сказал Кокер.

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