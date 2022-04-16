Кокер объяснил, почему бой Немкова и Андерсона признан несостоявшимся

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал итоги поединка между и .

Полутяжеловесы встретились в финале гран-при, однако в третьем раунде бой был остановлен из-за сечки над глазом у Немкова.

«К сожалению так закончился это бой. Я был удивлен остановкой поединка, так как не знал, что повреждение Немкова настолько серьезное.

Я спросил рефери: «Что случилось? Ведь до конца раунда осталось всего несколько секунд». Он ответил: «Нет, повреждение слишком серьезное. Мы не можем разрешить им драться дальше».

У них есть правило, для того чтобы поединок состоялся и были подсчитаны очки, должно пройти минимум три раунда. Так что гран-при остается пока без чемпиона», – сказал Кокер.

Бой Немкова и Андерсона на Bellator 277 признан несостоявшимся

Счет на карточках судей в момент остановки боя Немкова и Андерсона