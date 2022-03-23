Украинец Ярослав Амосов не будет защищать пояс Bellator, потому что находится в теробороне. Британец Пейдж сразится за временный титул

Украинский чемпион в полусреднем весе Ярослав Амосов выбыл из поединка против .

Бой должен был состояться 13 мая в Лондоне (Великобритания) на «Уэмбли-Арене».

После начала спецоперации России на Украине Амосов вступил в ряды территориальной обороны.

Bellator проведет поединок за временный титул, который оспорят Пейдж и Логан Сторли.

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