Украинец Ярослав Амосов не будет защищать пояс Bellator, потому что находится в теробороне. Британец Пейдж сразится за временный титул

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов выбыл из поединка против Майкла Пейджа.
Бой должен был состояться 13 мая в Лондоне (Великобритания) на «Уэмбли-Арене».
После начала спецоперации России на Украине Амосов вступил в ряды территориальной обороны.
Bellator проведет поединок за временный титул, который оспорят Пейдж и Логан Сторли.
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