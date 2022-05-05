Официально: бой Артура Бетербиева и Джо Смита пройдет в ночь на 19 июня

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Джо Смит Бокс/MMA/UFC

Компания Top Rank официально анонсировала поединок в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом.

Объединительный бой между чемпионом по версиям IBF и WBC и владельцем пояса WBO пройдет в ночь с 18 на 19 июня.

Бетербиев выиграл все 16 поединков в профессиональной карьере (все были досрочными). Смит идет на серии из четырех побед подряд, в последний раз он проигрывал Дмитрию Биволу в 2019 году.

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