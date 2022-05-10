Фергюсон ответил Конору: «Ах, вот и моя сучка. Иду за тобой, золотой лепрекон»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Тони Фергюсон натив Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон ответил Конору Макгрегору, высмеявшему проигрыш Фергюсона нокаутом Майклу Чендлеру.

«Ах, вот и моя сучка. В следующий раз отметь меня. Я иду за тобой и всей твоей командой. МакНаггетс останется с тобой навсегда. 

Скоро увидимся, я иду за тобой, золотой лепрекон», – написал Фергюсон.

Тони проиграл Чендлеру нокаутом во втором раунде на UFC 274.

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