Фергюсон – о поражении Чендлеру: «Поздравляю Майкла. Было весело, люблю это дерьмо. Мы только начинаем»

Рейтинговый легковес UFC Тони Фергюсон обратился к фанатам после сокрушительного поражения в поединке против Майкла Чендлера.

Напомним, что Чендлер отправил Фергюсона в нокаут, успешно применив фронткик. Это первый нокаут в карьере Тони.

«Поздравляю Майкла Чендлера с его победой на UFC 274. Было очень весело, вы, фанаты, чертовы дикари, и я люблю это дерьмо!

Приятно вернуться и снова чувствовать себя голодным. Мы только начинаем. Желаю удачи в следующем бою. Ваш чемпион», – написал Фергюсон в соцсетях.

Видео супернокаута в бою Чендлера и Фергюсона на UFC 274

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