Оливейра предложил Фергюсону совместные тренировки: «Я восхищаюсь тобой»

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поддержал Тони Фергюсона после его поражения Майклу Чендлеру.

«Мы среди больших собак, взлеты и падения – часть нашего путешествия. Я тобой восхищаюсь, Тони. Ты уже сотворил историю в октагоне, выше голову!

Если хочешь, давай вместе потренируемся в Сан-Паулу перед твоим следующим боем», – написал Оливейра.

Фергюсон проиграл Чендлеру нокаутом во втором раунде на UFC 274.

Оливейра – о следующем бое: «Хочу драться в декабре, а сейчас надо немного отдохнуть»

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