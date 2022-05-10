Оливейра предложил Фергюсону совместные тренировки: «Я восхищаюсь тобой»

Экс-чемпион UFC в легком весе поддержал после его поражения Майклу Чендлеру.

«Мы среди больших собак, взлеты и падения – часть нашего путешествия. Я тобой восхищаюсь, Тони. Ты уже сотворил историю в октагоне, выше голову!

Если хочешь, давай вместе потренируемся в Сан-Паулу перед твоим следующим боем», – написал Оливейра.

Фергюсон проиграл Чендлеру нокаутом во втором раунде на UFC 274.

Оливейра – о следующем бое: «Хочу драться в декабре, а сейчас надо немного отдохнуть»