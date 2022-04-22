Канело: «Бивол сильнее Ковалева. Я хочу увеличить свое наследие»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA в полутяжелом весе , который состоится 7 мая.

«Дмитрий Бивол очень сложный соперник, потому что он постоянно меняет дистанцию. Но я верю, что у меня есть опыт и навыки, чтобы сокращать дистанцию, вести свой бой и одержать победу.

был действительно сильным и хорошим боксером на том момент. Сейчас мой соперник Бивол. Он сильнее Ковалева, да. Он достойный чемпион мира в полутяжелом весе, действительно хороший боксер. Поэтому это вызов для меня, и такие вызовы меня мотивируют. Я хочу увеличить свое наследие.

Он был очень хорош, и было трудно сократить дистанцию. Он хорошо работал левой рукой. Мне было сложно сократить дистанцию и работать своими комбинациями. Мы всегда говорим в углу: «Будь терпелив. Не торопись и делай свою работу».

Я люблю бокс, и подобные бои мотивируют меня на работу. Это часть моей жизни. Я иду в зал не потому, что у меня назначен бой. Нет, это часть моей жизни. Я тренируюсь каждый день, несмотря ни на что», – сказал Альварес.

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