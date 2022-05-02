Гейджи – об Оливейре: «Раньше он сдавался, но сейчас ему 32 года, он настоящий мужчина с уверенностью в себе – опасный человек»

Джастин Гейджи, претендент на титул в легком весе, отдал должное трансформации чемпиона , потерпевшего ряд поражений на начальном этапе карьеры. Сейчас бразилец идет на серии из 10 побед подряд.

«Я не пытался как-то критиковать его как чемпиона, а лишь говорил, что во многих своих поражениях он не был нокаутирован и просто сдавался.

А сдача – это выбор, который боец делает осознанно. Я считаю, что он сдавался. Именно это я имел в виду, что Оливейра в глубине души знает, что у него есть выход: он может сдаться, если пропустит слишком много тяжелых ударов.

Но, конечно, это была оценка молодого человека. Сейчас ему 32 года, так что он настоящий мужчина с уверенностью в себе. А мужчина с уверенностью – это опасный человек. Это не тот же парень, которого я оценивал», – сказал Гейджи.

Джастин Гейджи: «Если Оливейра победит меня, я буду восхвалять его, но ему придется пройти через ад»

Гейджи – о бое с Оливейрой: «Я хвастун, но выполняю обещания. Мой удар намного сильнее, чем у Чарльза»