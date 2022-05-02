Диаз высмеял Гейджи за слова об аде для Хабиба: «Бро, ты попался в треугольник в маунте»

Известный боец полусреднего веса UFC Нейт Диаз пошутил над топовым легковесом .

Ранее американец заявил, что для победы над ним придется пройти через ад, который, по мнению «Хайлайта», преодолел , победивший Гейджи осенью 2020 года.

«Бро, ты попался в треугольник в маунте. О чем ты говоришь?» – написал Диаз-младший в соцсетях.

Нейт Диаз: «Не буду драться с Конором, потому что он отстой»

Гилберт Бернс бросил вызов Нейту Диазу: «Могу указать в контракте, что никаких тейкдаунов – только стойка»