Диаз высмеял Гейджи за слова об аде для Хабиба: «Бро, ты попался в треугольник в маунте»

Известный боец полусреднего веса UFC Нейт Диаз пошутил над топовым легковесом Джастином Гейджи.
Ранее американец заявил, что для победы над ним Чарльзу Оливейре придется пройти через ад, который, по мнению «Хайлайта», преодолел Хабиб Нурмагомедов, победивший Гейджи осенью 2020 года.
«Бро, ты попался в треугольник в маунте. О чем ты говоришь?» – написал Диаз-младший в соцсетях.
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