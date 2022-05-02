Джастин Гейджи: «Если Оливейра победит меня, я буду восхвалять его, но ему придется пройти через ад»

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи, которому в ночь на 8 мая предстоит титульный поединок против Чарльза Оливейры, высказался о своем оппоненте.
«Если Чарльз сможет победить меня, то я буду восхвалять его. Чтобы победить меня Оливейре придется пройти через ад, как это сделал Нурмагомедов, но Чарльз не такой сильный, как Хабиб. У него нет в арсенале этих взрывных тейкдаунов.
Оливейра считает, что я в определенный момент перегну палку и совершу ошибку. Я хочу сказать, что Чарльз должен молиться каждый день, чтобы ему удалось перевести меня в партер.
Если у него ничего не получится, то это будет та же ночь, что и с Майклом Чендлером, только из пяти раундов», – сказал американец.
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