Джастин Гейджи: «Если Оливейра победит меня, я буду восхвалять его, но ему придется пройти через ад»

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи, которому в ночь на 8 мая предстоит титульный поединок против , высказался о своем оппоненте.

«Если Чарльз сможет победить меня, то я буду восхвалять его. Чтобы победить меня Оливейре придется пройти через ад, как это сделал Нурмагомедов, но Чарльз не такой сильный, как . У него нет в арсенале этих взрывных тейкдаунов.

Оливейра считает, что я в определенный момент перегну палку и совершу ошибку. Я хочу сказать, что Чарльз должен молиться каждый день, чтобы ему удалось перевести меня в партер.

Если у него ничего не получится, то это будет та же ночь, что и с , только из пяти раундов», – сказал американец.

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