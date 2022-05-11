Оливейра – о победе над Гейджи: «Я говорил своей команде, что бой не продлится больше раунда. Я даже не вспотел»

Обязательный претендент на титул в легком весе высказался о поединке против .

Напомним, что бразилец одержал победу в первом раунде, успешно применив удушающий прием.

«Я знал, что по другую сторону был парень с тяжелыми руками, кто-то, кто всех нокаутировал. Я говорил, что у меня в руках огневая мощь, я верю в свою нокаутирующую силу.

Первый удар, который я донес до него, он его почувствовал. Мы оба очень хотели этой победы, он хотел стать чемпионом, а я хотел остаться чемпионом, поэтому это было отличное шоу.

В четверг я сказал своей команде, что этот бой не продлится больше одного раунда, что я даже не вспотею, и это действительно произошло. Я даже не вспотел», – признался Оливейра.

Оливейра предложил Фергюсону совместные тренировки: «Я восхищаюсь тобой»

Оливейра – о следующем бое: «Хочу драться в декабре, а сейчас надо немного отдохнуть»