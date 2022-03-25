Чимаев: «Если я подерусь с Колби, то просто убью этого парня, он не сможет больше болтать. Сделаю это для Усмана и Масвидаля»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что хочет в случае победы над хочет драться за титул либо за звание первого претендента на пояс.

«Если сейчас люди говорят, что я не бился ни с одним топом, то после этого боя, когда я побью второго номера, что они будут говорить? Им будет нечего сказать.

Если у Усмана будет большой простой, то я побьюсь с Колби и убью этого парня. Пока никто его по-настоящему не нокаутировал, но если вырубить его намертво, он больше не будет болтать.

Вот как это делается. Усман не смог это сделать, Масвидаль не смог это сделать. Я это сделаю для них всех», – сказал швед чеченского происхождения.

Чимаев – о тренировках Бернса с российскими бойцами: «Как ты собираешься научиться бороться за 2-3 месяца?»

Колби Ковингтон: «Все помнят, как Чимаев хотел закончить карьеру из-за простуды. Он слаб ментально»