Хабиб заступился за Масвидаля: «Все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заступился за Хорхе Масвидаля, который был арестован после нападения на у ресторана в Майами.

«Если вы сильнее кого-то внутри восьмиугольника, это не значит, что вы можете оскорблять его детей. Никто не имеет права оскорблять чью-то семью.

Как только вы пойдете по этому пути, будьте готовы подтвердить свои слова. На тебя напал профессиональный боец, такой же, как ты, твоего роста, и ты идешь в полицию выдвигать против него обвинения?

Я думаю, все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби, просто не соглашайтесь на бои с ним. Пусть он сидит без поединка. Это, вероятно, существенно повлияет на него и на всех бойцов, которые оскорбляют семьи и провоцируют бойцов.

Чтобы иметь дело с ним, надо искать его в ресторане», – написал Нурмагомедов.

Появилось видео ареста Хорхе Масвидаля

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