Андрей Орловский – о Колби: «Ковингтон – мерзопакостный типок, я на стороне Масвидаля»

Опытный тяжеловес UFC Андрей Орловский поделился мнением о конфликте между и .

Напомним, что Масвидаль напал на Ковингтона в одном из ресторанов Майами, после чего Колби выдвинул обвинения.

«Ковингтон выиграл у Масвидаля, а потом проиграл в ресторане. Я в любом случае на стороне Хорхе, потому что, по моему мнению, Ковингтон – мерзопакостный типок.

Я вам скажу больше: если бы я не поехал в Техас на охоту, может быть, каким-нибудь макаром тоже бы оказался в этом ресторане. А может быть, и нет. Не знаю», – сказал Орловский.

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