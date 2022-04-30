Чимаев сказал, что не будет нападать на Колби вне клетки: «Он позвонит в полицию, а зачем мне в обезьянник?»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что не намерен обострять конфликт с , как это сделал Хорхе Масвидаль, напавший на бывшего оппонента в ресторане.

«Я не думаю, что что-то произойдет, если мы с Ковингтоном встретимся до поединка. Если я ему что-то сделаю до боя, он в полицию позвонит. Зачем мне в этот обезьянник садиться?

Я подожду его в клетке. Пусть говорит что хочет, но потом надо в клетке встретиться», – признался Хамзат.

Чимаев – о следующем бое: «Мне сказали, что бой с Колби 100% состоится. Надеюсь, в октябре подерусь в Абу-Даби»

Хамзат Чимаев – о критике: «Я живу счастливо: мама радуется и я кайфую»