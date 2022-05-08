Махачев вызвал Оливейру на бой: «Поздравляю, Чарльз. Увидимся в Абу-Даби»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Оливейра - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на победу Чарльза Оливейры в бою с Джастином Гейджи.

Изначально бразилец должен был защищать пояс чемпиона, однако он провалил взвешивание и лишился титула. Теперь Оливейра – обязательный претендент на пояс UFC.

«Поздравляю, Чарльз. Увидимя в Абу-Даби в бою за вакантный титул», – написал Ислам в соцсетях.

Хабиб: «Неужели есть более интересный поединок, чем Оливейра против Махачева?»

Ислам Махачев: «Оливейра говорит, что я не заслуживаю титульник, а сам умоляет о поединке с Конором»

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