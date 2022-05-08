Махачев вызвал Оливейру на бой: «Поздравляю, Чарльз. Увидимся в Абу-Даби»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на победу в бою с .

Изначально бразилец должен был защищать пояс чемпиона, однако он провалил взвешивание и лишился титула. Теперь Оливейра – обязательный претендент на пояс UFC.

«Поздравляю, Чарльз. Увидимя в Абу-Даби в бою за вакантный титул», – написал Ислам в соцсетях.

Хабиб: «Неужели есть более интересный поединок, чем Оливейра против Махачева?»

Ислам Махачев: «Оливейра говорит, что я не заслуживаю титульник, а сам умоляет о поединке с Конором»