Махачев вызвал Оливейру на бой: «Поздравляю, Чарльз. Увидимся в Абу-Даби»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на победу Чарльза Оливейры в бою с Джастином Гейджи.
Изначально бразилец должен был защищать пояс чемпиона, однако он провалил взвешивание и лишился титула. Теперь Оливейра – обязательный претендент на пояс UFC.
«Поздравляю, Чарльз. Увидимя в Абу-Даби в бою за вакантный титул», – написал Ислам в соцсетях.
Хабиб: «Неужели есть более интересный поединок, чем Оливейра против Махачева?»
Ислам Махачев: «Оливейра говорит, что я не заслуживаю титульник, а сам умоляет о поединке с Конором»