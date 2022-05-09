Нейт Диаз: «Для протокола: я бы задушил Чарльза Оливейру»

Известный полусредневес UFC Нейт Диаз заявил, что одержал бы победу над бразильским легковесом Чарльзом Оливейрой. Соответствующее сообщение американец оставил в соцсетях.

Напомним, что в ночь на 8 мая Оливейра должен был защищать титул UFC в легком весе против , однако, несмотря на победу удушающим приемом в первом раунде, был лишен титула из-за проваленного взвешивания.

«Просто для протокола: я бы задушил . Легко», – написал Диаз-младший.

Нейт Диаз – о бое с Чимаевым: «Он и Конор в списке травмированных кисок. Почему они болтают, будучи сломанными?»

Оливейра – о следующем бое: «Хочу драться в декабре, а сейчас надо немного отдохнуть»