Майкл Чендлер хочет реванши с Оливейрой и Гейджи: «На свете нет ни одного фаната, который не захочет это увидеть»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер, одержавший яркую победу над , считает себя участником титульной гонки.

«Я готов вернуться для мейн-ивента. На планете нет ни одного фаната MMA, который не хотел бы увидеть наш реванш с тобой, Чарльз [Оливейра]. Или реванш с тобой – Джастин [Гейджи]», – сказал Чендлер в откагоне после боя.

Напомним, что, победив Фергюсона, Чендлер вернулся на победную тропу. До этого он проиграл дважды, уступив Оливейре и Гейджи.

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