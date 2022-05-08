Майкл Чендлер хочет реванши с Оливейрой и Гейджи: «На свете нет ни одного фаната, который не захочет это увидеть»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер, одержавший яркую победу над Тони Фергюсоном, считает себя участником титульной гонки.
«Я готов вернуться для мейн-ивента. На планете нет ни одного фаната MMA, который не хотел бы увидеть наш реванш с тобой, Чарльз [Оливейра]. Или реванш с тобой – Джастин [Гейджи]», – сказал Чендлер в откагоне после боя.
Напомним, что, победив Фергюсона, Чендлер вернулся на победную тропу. До этого он проиграл дважды, уступив Оливейре и Гейджи.
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