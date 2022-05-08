Майкл Чендлер хочет реванши с Оливейрой и Гейджи: «На свете нет ни одного фаната, который не захочет это увидеть»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Тони Фергюсон Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер, одержавший яркую победу над Тони Фергюсоном, считает себя участником титульной гонки.

«Я готов вернуться для мейн-ивента. На планете нет ни одного фаната MMA, который не хотел бы увидеть наш реванш с тобой, Чарльз [Оливейра]. Или реванш с тобой – Джастин [Гейджи]», – сказал Чендлер в откагоне после боя.

Напомним, что, победив Фергюсона, Чендлер вернулся на победную тропу. До этого он проиграл дважды, уступив Оливейре и Гейджи.

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Видео супернокаута в бою Чендлера и Фергюсона на UFC 274

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