Оливейра – о следующем бое: «Хочу драться в декабре, а сейчас надо немного отдохнуть»

Теги UFC легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Обязательный претендент на титул UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что хочет вернуться в октагон в конце 2022 года.

«По сути, сейчас мне придется делать то, что я делал в недавнем прошлом. Я хочу драться в декабре.

Сейчас нужно немного отдохнуть, а затем снова приступить к тренировкам и много работать. Думаю, что это лучший вариант. Кстати, этот турнир пройдет в Бразилии», – сказал Чарльз.

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