Нейт Диаз – о бое с Чимаевым: «Он и Конор в списке травмированных кисок. Почему они болтают, будучи сломанными?»

Теги UFC Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Популярный полусредневес UFC Нейт Диаз, который летом 2022 года может провести бой против Хамзата Чимаеваа, высказался о возможном оппоненте.

«Камзитс и Конор находятся в списке травмированных сучек, поэтому я не знаю, почему они болтаю дерьмо, будучи сломанными. 30 июля, 77 килограммов», – написал Нейт в соцсетях.

Чимаев – о возможном бое с Диазом: «Он бегает, спортивной ходьбой занимается. Давай драться, тощий!»

Дэйна Уайт случайно сообщил о возможном бое Чимаева и Нейта Диаза. Поединок может стать со-главным на UFC 276

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные