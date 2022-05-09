Нейт Диаз – о бое с Чимаевым: «Он и Конор в списке травмированных кисок. Почему они болтают, будучи сломанными?»

Популярный полусредневес UFC Нейт Диаз, который летом 2022 года может провести бой против Хамзата Чимаеваа, высказался о возможном оппоненте.

«Камзитс и Конор находятся в списке травмированных сучек, поэтому я не знаю, почему они болтаю дерьмо, будучи сломанными. 30 июля, 77 килограммов», – написал Нейт в соцсетях.

Чимаев – о возможном бое с Диазом: «Он бегает, спортивной ходьбой занимается. Давай драться, тощий!»

Дэйна Уайт случайно сообщил о возможном бое Чимаева и Нейта Диаза. Поединок может стать со-главным на UFC 276