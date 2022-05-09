Дэн Харди – о бое Чимаева и Диаза: «UFC отправил за Нейтом киллера, это будто покушение на убийство»

Теги UFC Нейт Диаз Дэн Харди полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC и известный ММА-аналитик Дэн Харди оценил расклады в возможном поединке между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

«Если Нейт Диас выйдет на Чимаева в своем последнем бою, то это выглядит почти так, словно UFC отправил за ним наемного убийцу.

Нечестно давать ему этот поединок из-за того, кем он является. У Диаса очень много шрамов. Он легковес, который будет драться то ли с полусредневесом, то ли со средневесом. Это будто покушение на убийство», – считает Харди.

Нейт Диаз – о бое с Чимаевым: «Он и Конор в списке травмированных кисок. Почему они болтают, будучи сломанными?»

Чимаев – о возможном бое с Диазом: «Он бегает, спортивной ходьбой занимается. Давай драться, тощий!»

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