Чимаев – о трэштоке Колби: «Всерьез таких людей не надо воспринимать»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, как реагирует на резкие заявления , неоднократно оскорблявшего шведского бойца.

«Всерьез таких людей не надо воспринимать. Я сам по жизни серьезный. Если человек мне не друг, я с ним всегда бываю серьезным. А с близкими бывает, что шучу.

Бои я воспринимаю как шоу-бизнес, личного нет. Он может мне много чего говорить на пресс-конференции», – признался Хамзат.

Чимаев – о следующем бое: «Мне сказали, что бой с Колби 100% состоится. Надеюсь, в октябре подерусь в Абу-Даби»

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