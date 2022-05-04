Чимаев – Конору: «Когда твой отпуск закончится?»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к . Напомним, что бывший двойной чемпион восстанавливается от перелома ноги, полученного в третьем поединке против Дастина Порье.

В последние недели участились слухи, что возвращение Конора может состояться в полусреднем весе, в котором ему дадут титульный поединок против .

«Когда твой отпуск закончится, Конор?» – написал Хамзат в соцсетях.

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