Чимаев – о возможном бое с Диазом: «Он бегает, спортивной ходьбой занимается. Давай драться, тощий!»

Теги UFC Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Чимаев - Диаз Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев отреагировал на слухи о возможном бое с Нейтом Диазом.

Швед чеченского происхождения обратился к Диазу-младшему, призвав его принять поединок.

«Да это худой бегает, он перешел в другой спорт – спортивная ходьба называется. Давай драться, тощий!» – написал Хамзат в соцсетях.

Дэйна Уайт случайно сообщил о возможном бое Чимаева и Нейта Диаза. Поединок может стать со-главным на UFC 276

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