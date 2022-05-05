Тони Фергюсон: «Победив Чендлера, я надеру задницу Дэйне Уайту»

Опытный легковес и бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон высказался о грядущем поединке против .

«Эль-Кукуй» недоволен, что общественность воспринимает этот бой как легкий шанс для Чендлера вернуться в титульную гонку, учитывая форму Фергюсона.

«Я не считаю всю эту ситуацию вокруг Чендлера смешной. Все смотрят на то, как благотворит Чендлера, при этом смеются или улыбаются, но никто не может сказать правду.

Поэтому это сделаю я. После этого можете считать, что у меня есть привилегия Дэйны Брауна.

Я не думаю, что все должны считать эту ситуацию смешной. Я отношусь к подобным вещам серьезно. Так что победив Майкла, я надеру задницу и Дэйне Уайту», – сказал Тони.

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