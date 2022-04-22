Арман Царукян: «Очень легко побью Фергюсона и Чендлера»

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Российско-армянский боец UFC Арман Царукян дал прогноз на бой между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером.

«Я думаю, что Чендлер победит Фергюсона. Сейчас он лучше, чем Тони, потому что Фергюсон проиграл свои последние бои. Он уже не молод. Фергюсон слишком стар, и это очень сложно – драться с молодыми парнями.

Я знаю, что если UFC даст мне Тони Фергюсона или Чендлера, то я очень легко их побью. Они это понимают и не позволят мне подраться с ними», – сказал Царукян.

Бой Фергюсона и Чендлера состоится 7 мая на UFC 274.

Арман Царукян: «Уверен, что с легкостью побью Махачева. Хочу драться с ним, когда он станет чемпионом»

Майкл Чендлер: «Не думаю, что когда-либо буду заряжен на бой с Махачевым, как в свое время был заряжен на бой с Хабибом»

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