Майкл Чендлер: «Поздравляю Оливейру, но я тебя прикончу за два раунда»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер вновь заявил о желании подраться с обязательным претендентом на титул .

«Только что посмотрел UFC274 – поздравляю Оливейру. Но я прикончу тебя в течение 2 раундов в матче-реванше. Увидимся этой осенью/летом», – написал Чендлер в соцсетях.

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