Майкл Чендлер: «Я вижу в Тони Фергюсоне очень опасного парня, возможно, он бы побил даже Хабиба»

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер, которому в ночь на 8 мая предстоит поединок против , заявил, что высоко оценивает навыки своего оппонента, несмотря на серию из трех поражений подряд.

«Прошло всего несколько лет после этой показательной серии из 12 побед, на которой шел Фергюсон, когда он выглядел непобедимым. Возможно, он побил бы даже . Многие ставили на его победу над Хабибом.

Я вижу в Тони Фергюсоне очень опасного парня, который всегда хорошо выступает, даже когда он сталкивается с самыми жесткими парнями в дивизионе.

Это то, что мы делаем. Когда ты дерешься с самыми жесткими парнями в своем весе, ты будешь проигрывать», – сказал Чендлер.

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