Майкл Чендлер: «Все знают, что Гейджи – убийца, но Оливейра все равно победит»

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Легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя между чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.

«Думаю, в этом бою мы увидим самого уверенного в себе за последнее время Оливейру. Все знают, что Гейджи — убийца, но я считаю, что Чарльз все равно победит.

У Оливейры очень много инструментов для победы. Мы все знаем, как Джастин может побеждать, но Чарльз не впервые в ситуации, когда все сомневаются в нем.

Перед большинством боев в нем все сомневались практически все, но Оливейра доказывал, что они не правы. Он намного крепче и выносливей, чем все думают», – сказал Чендлер.

Бой Оливейры и Гейджи состоится 7 мая на UFC 274 в Финиксе.

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