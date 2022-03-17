Майкл Чендлер: «Все знают, что Гейджи – убийца, но Оливейра все равно победит»

Легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя между чемпионом дивизиона и .

«Думаю, в этом бою мы увидим самого уверенного в себе за последнее время Оливейру. Все знают, что Гейджи — убийца, но я считаю, что Чарльз все равно победит.

У Оливейры очень много инструментов для победы. Мы все знаем, как Джастин может побеждать, но Чарльз не впервые в ситуации, когда все сомневаются в нем.

Перед большинством боев в нем все сомневались практически все, но Оливейра доказывал, что они не правы. Он намного крепче и выносливей, чем все думают», – сказал Чендлер.

Бой Оливейры и Гейджи состоится 7 мая на UFC 274 в Финиксе.

Гейджи про бой с Оливейрой: «Это будет волшебная ночь»

Роберт Уиттакер: «Я бы назвал Оливейру фаворитом боя с Гейджи»