Майкл Чендлер хочет реванш с Гейджи после победы над Фергюсоном: «Это будет огромное PPV-событие»

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер заявил, что хотел бы подраться за титул в случае победы над Тони Фергюсоном.

«Я думаю, что нет ни одного фаната смешанных единоборств, который не хочет увидеть мои реванши с и Джастином Гэтжи.

Кто бы ни победил в главном событии 7 мая, я считаю, что все хотят увидеть меня в бою с этими парнями, особенно с в 5-раундовом титульном поединке.

Этот бой обязательно нужно увидеть по ТВ. Это будет огромное PPV-событие», – сказал спортсмен.

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