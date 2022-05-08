Бонусы UFC 274: Чендлер – перформанс вечера. Лучший бой вечера – Ройвэл против Шнелла

В Финиксе (Аризона) завершился турнир UFC 274, в главном событии которого состоялся поединок в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.
По итогам вечера определены обладатели бонусов за лучший бой и лучшее выступление.
По 50 тысяч долларов за лучший поединок вечера забрали Брэндон Ройвэл и Мэтт Шнелл (победа Ройвэла в первом раунде удушающим приемом).
Еще два бонуса за лучший перформанс турнира получили Майкл Чендлер (нокаутировал фронткиком Тони Фергюсона во втором раунде) и Андре Фиалью (нокаутировал Кэмерона ВанКэмпа в первом раунде).
Видео супернокаута в бою Чендлера и Фергюсона на UFC 274
UFC 274: Оливейра задушил Гейджи, Чендлер нокаутировал Фергюсона и другие бои