Бонусы UFC 274: Чендлер – перформанс вечера. Лучший бой вечера – Ройвэл против Шнелла

Теги UFC Майкл Чендлер Тони Фергюсон Джастин Гейджи Чарльз Оливейра UFC 274 Фергюсон - Чендлер Бокс/MMA/UFC

В Финиксе (Аризона) завершился турнир UFC 274, в главном событии которого состоялся поединок в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.

По итогам вечера определены обладатели бонусов за лучший бой и лучшее выступление.

По 50 тысяч долларов за лучший поединок вечера забрали Брэндон Ройвэл и Мэтт Шнелл (победа Ройвэла в первом раунде удушающим приемом).

Еще два бонуса за лучший перформанс турнира получили Майкл Чендлер (нокаутировал фронткиком Тони Фергюсона во втором раунде) и Андре Фиалью (нокаутировал Кэмерона ВанКэмпа в первом раунде).

Видео супернокаута в бою Чендлера и Фергюсона на UFC 274

UFC 274: Оливейра задушил Гейджи, Чендлер нокаутировал Фергюсона и другие бои

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные