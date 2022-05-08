Бонусы UFC 274: Чендлер – перформанс вечера. Лучший бой вечера – Ройвэл против Шнелла

В Финиксе (Аризона) завершился турнир UFC 274, в главном событии которого состоялся поединок в легком весе между и .

По итогам вечера определены обладатели бонусов за лучший бой и лучшее выступление.

По 50 тысяч долларов за лучший поединок вечера забрали Брэндон Ройвэл и Мэтт Шнелл (победа Ройвэла в первом раунде удушающим приемом).

Еще два бонуса за лучший перформанс турнира получили (нокаутировал фронткиком во втором раунде) и Андре Фиалью (нокаутировал Кэмерона ВанКэмпа в первом раунде).

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