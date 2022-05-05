Даниэль Кормье: «Фергюсон развлекается во время боя, он не проигрывал бомжам и достоин быть на вершине дивизиона»

Теги UFC легкий вес (MMA) Даниэль Кормье Майкл Чендлер Тони Фергюсон Фергюсон - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о грядущем поединке между рейтинговыми легковесами Майклом Чендлером и Тони Фергюсоном.

«Чендлер говорит, что в эти выходные ему нужно драться умнее. Что ж, посмотрим. Просто трудно сохранить свой ум, когда перед тобой Тони Фергюсон, парень, который танцует и дурачится.

Чувак развлекается во время драки. Сможет ли Тони выступать на наивысшем уровне, мы тоже узнаем в этом бою.

Да, он проиграл три боя, но с кем он дрался, его соперниками были Джастин Гейджи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Он не проигрывал бомжам и все еще достоин находится на вершине дивизиона», – считает Кормье.

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