Джейк Пол – о поражении Канело: «Эдди Хирн, пошел ты, можешь отсосать у меня»

Видеоблогер и начинающий боксер отреагировал на исход поединка между и Саулем Альваресом.

Мексиканец, считавшийся очевидным фаворитом боя, неожиданно проиграл россиянину, который успешно защитил титул WBA в полутяжелом весе.

«Эдди Хирн, пошел ты ##### [к черту]. Можешь отсосать у меня. Я побью Канело в течение трех лет», – сказал Пол после боя.

Канело – о проигрыше Биволу: «Он выиграл, никаких оправданий. Дмитрий – отличный боец»

Эдди Хирн – о победе Бивола: «Это было идеальное выступление, большой-большой шок»