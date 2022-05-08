Джейк Пол – о поражении Канело: «Эдди Хирн, пошел ты, можешь отсосать у меня»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн натив Джейк Пол контент Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол отреагировал на исход поединка между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.

Мексиканец, считавшийся очевидным фаворитом боя, неожиданно проиграл россиянину, который успешно защитил титул WBA в полутяжелом весе.

«Эдди Хирн, пошел ты ##### [к черту]. Можешь отсосать у меня. Я побью Канело в течение трех лет», – сказал Пол после боя.

Канело – о проигрыше Биволу: «Он выиграл, никаких оправданий. Дмитрий – отличный боец»

Эдди Хирн – о победе Бивола: «Это было идеальное выступление, большой-большой шок»

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