Канело – о проигрыше Биволу: «Он выиграл, никаких оправданий. Дмитрий – отличный боец»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес прокомментировал итог боя против Дмитрия Бивола.

Мексиканец пытался забрать у россиянина пояс WBA в полутяжелом весе, однако потерпел поражение единогласным решением судей.

«Я проиграл сегодня, а он выиграл… Никаких оправданий. В боксе так бывает, ты выигрываешь и проигрываешь… Он отличный боец», – сказал после боя.

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Опубликованы судейские карточки боя Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса