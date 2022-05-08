Канело – о проигрыше Биволу: «Он выиграл, никаких оправданий. Дмитрий – отличный боец»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес прокомментировал итог боя против Дмитрия Бивола.
Мексиканец пытался забрать у россиянина пояс WBA в полутяжелом весе, однако потерпел поражение единогласным решением судей.
«Я проиграл сегодня, а он выиграл… Никаких оправданий. В боксе так бывает, ты выигрываешь и проигрываешь… Он отличный боец», – сказал Канело после боя.
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Опубликованы судейские карточки боя Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса